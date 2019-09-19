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Реакция Неймара и Мбаппе на гол «ПСЖ». Видео

03:25
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«ПСЖ» разгромил «Реал» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:0). Нападающие парижан Неймар и Кильян Мбаппе не смогли принять участия во встрече. У первого дисквалификация, а второй травмирован. Тем не менее, нападающие эмоционально отмечали голы своей команды, наблюдая за игрой с трибуны.

ПСЖ — Реал

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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