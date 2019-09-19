Реакция Неймара и Мбаппе на гол «ПСЖ». Видео

«ПСЖ» разгромил «Реал» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:0). Нападающие парижан Неймар и Кильян Мбаппе не смогли принять участия во встрече. У первого дисквалификация, а второй травмирован. Тем не менее, нападающие эмоционально отмечали голы своей команды, наблюдая за игрой с трибуны.

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры