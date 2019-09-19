Реакция Неймара и Мбаппе на гол «ПСЖ». Видео
03:25
«ПСЖ» разгромил «Реал» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:0). Нападающие парижан Неймар и Кильян Мбаппе не смогли принять участия во встрече. У первого дисквалификация, а второй травмирован. Тем не менее, нападающие эмоционально отмечали голы своей команды, наблюдая за игрой с трибуны.
PSG mood: pic.twitter.com/wLNTOeraaw— B/R Football (@brfootball) September 18, 2019
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