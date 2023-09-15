«Реал Сосьедад»: расписание матчей в Лиге чемпионов
«Реал Сосьедад» в групповом раунде Лиги чемпионов сыграет в группе D с «Бенфикой», «Зальцбургом» и «Интером».
Стартует испанский клуб с домашней игры против «Интера» 20 сентября, в среду. А групповой раунд закроет выездным матчем против команды из Италии 12 декабря, во вторник.
Российский полузащитник Арсен Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» для участия в групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2023/24.
20-летний футболист перешел в испанскую команду из московского «Динамо» летом этого года. Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. Дебют Захаряна в ла лиге состоялся в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса» (0:0). Полузащитник вышел на поле на 75-й минуте встречи.
«Реал Сосьедад»: расписание матчей в Лиге чемпионов
20 сентября — 1 тур
22.00. «Реал Сосьедад» — «Интер»
3 октября — 2 тур
19.45. «Зальцбург» — «Реал Сосьедад»
24 октября — 3 тур
22.00. «Бенфика» — «Реал Сосьедад»
8 ноября — 4 тур
20.45. «Реал Сосьедад» — «Бенфика»
29 ноября — 5 тур
23.00. «Реал Сосьедад» — «Зальцбург»
12 декабря — 6 тур
23.00. «Интер» — «Реал Сосьедад»
«СЭ» на своем сайте будет вести трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно — в формате текстового онлайна.
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