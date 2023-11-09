Райс объяснил, за счет чего «Арсенал» обыграл «Севилью» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал победу над «Севильей» (2:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы очень хорошо сыграли. С первой и до последней минуты мы действовали энергично. Мы не давали им дышать. Кажется, у них был всего один удар за весь матч. В целом, мы действительно хорошо сыграли, особенно если учесть, что они глубоко обороняются в линии с пятью защитниками, которую очень нелегко прорвать», — цитирует пресс-служба УЕФА Райса.

«Арсенал» с 9 очками лидирует в группе B. «Севилья» идет на последней строчке — 2 очка.