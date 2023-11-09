Диего Алонсо: «Севилья» была очень далека от той игры, к которой стремилась в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Севильи» Диего Алонсо прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы не выполнили план на игру. «Арсенал» был лучше. Мы слишком глубоко отходили назад и вступали в отбор лишь на своей половине поля. Мы были очень далеки от ворот соперника и от той игры, к которой стремились. Но нельзя опускать голову, поскольку у нас будет возможность переломить ситуацию в воскресном дерби», — цитирует пресс-служба УЕФА Алонсо.

«Арсенал» с 9 очками лидирует в группе B. «Севилья» идет на последней строчке — 2 очка.