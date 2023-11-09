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Сегодня, 03:12

Бастони: «Интер» сделал еще один шаг в развитии команды»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Интера» Алессандро Бастони прокомментировал победу над «Зальцбургом» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы счастливы, потому что «Зальцбург» — очень сильная команда, мы знали, какой у них потенциал, и хорошо сопротивлялись в первом тайме, который они провели очень сильно. Мы сделали еще один шаг в развитии нашей команды», — цитирует пресс-служба УЕФА Бастони.

«Интер» набрал 10 очков за 4 игры и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Зальцбург» с 3 очками идет на третьей строчке.

 
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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039145--salzburg-vs-inter/
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