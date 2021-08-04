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Tokyo 2020
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Рассказов: «Я не устраиваю руководство? Тренер меня ставит»

22:54
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Защитник «Спартака» Николай Рассказов заявил, что ему никто не говорил, что он не устраивает руководство клуба.

«Я выхожу на поле, меня ставят, все нормально. Поиск нового правого защитника — это не мое дело. Если клуб ищет, значит они этого хотят. Я не устраиваю руководство? Мне такого не говорили. Тренер меня ставит.

Я только прочитал про ухода Попова. Официально этого не видел. Вы меня спрашиваете, как будто я руководитель клуба, но я не имею к этому никакого отношения", — сказал Рассказов.

4 августа «Спартак» проиграл «Бенфике» (0:2) в третьем раунде отборочного турнира Лиги чемпионов. Ответный матч состоится в Португалии 10 августа.

В перерыве встречи спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов сообщил обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру о том, что в четверг напишет заявление об уходе из московского клуба.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры