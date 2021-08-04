Рассказов: «Я не устраиваю руководство? Тренер меня ставит»
Защитник «Спартака» Николай Рассказов заявил, что ему никто не говорил, что он не устраивает руководство клуба.
«Я выхожу на поле, меня ставят, все нормально. Поиск нового правого защитника — это не мое дело. Если клуб ищет, значит они этого хотят. Я не устраиваю руководство? Мне такого не говорили. Тренер меня ставит.
Я только прочитал про ухода Попова. Официально этого не видел. Вы меня спрашиваете, как будто я руководитель клуба, но я не имею к этому никакого отношения", — сказал Рассказов.
4 августа «Спартак» проиграл «Бенфике» (0:2) в третьем раунде отборочного турнира Лиги чемпионов. Ответный матч состоится в Португалии 10 августа.
В перерыве встречи спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов сообщил обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру о том, что в четверг напишет заявление об уходе из московского клуба.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю