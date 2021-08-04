Генич назвал позором ситуацию в «Спартаке»
22:54
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил ситуацию в «Спартаке» после матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:2).
То, что творится в Спартаке — позор! Другого слова не подобрать. Не на футбольном поле, а за его пределами. Хуже любого реалити-шоу. Стыдоба???— Константин Генич (@GenichK) August 4, 2021
«То, что творится в «Спартаке» — позор! Другого слова не подобрать. Не на футбольном поле, а за его пределами. Хуже любого реалити-шоу. Стыдоба», — написал Генич в своем Twitter.
В перерыве матча «Спартак» — «Бенфика» спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов сообщил обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, что в четверг напишет заявление об уходе.
Читайте также
16
Зачет
vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю