Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Генич назвал позором ситуацию в «Спартаке»

22:54
Теги:

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил ситуацию в «Спартаке» после матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:2).

«То, что творится в «Спартаке» — позор! Другого слова не подобрать. Не на футбольном поле, а за его пределами. Хуже любого реалити-шоу. Стыдоба», — написал Генич в своем Twitter.

В перерыве матча «Спартак» — «Бенфика» спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов сообщил обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, что в четверг напишет заявление об уходе.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Богини воды! Россиянки Ромашина и Колесниченко — олимпийские чемпионки в синхронном плавании
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения — гадание
Учительница физкультуры пошла под суд за секс с ученицей
США и Израиль обсудили нападение на танкер в Аравийском море
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры