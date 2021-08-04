Генич назвал позором ситуацию в «Спартаке»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил ситуацию в «Спартаке» после матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:2).

То, что творится в Спартаке — позор! Другого слова не подобрать. Не на футбольном поле, а за его пределами. Хуже любого реалити-шоу. Стыдоба??? — Константин Генич (@GenichK) August 4, 2021

«То, что творится в «Спартаке» — позор! Другого слова не подобрать. Не на футбольном поле, а за его пределами. Хуже любого реалити-шоу. Стыдоба», — написал Генич в своем Twitter.

В перерыве матча «Спартак» — «Бенфика» спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов сообщил обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, что в четверг напишет заявление об уходе.