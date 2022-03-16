Рангник остался недоволен работой судей в матче против «Атлетико»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник выразил претензии к работе судей после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:1).

«Во втором тайме нам было непросто, игра постоянно прерывалась. Постоянно кто-то лежал на газоне. Некоторые решения арбитра были странными.

Не скажу, что они сыграли решающую роль, но он слишком часто попадался на попытки потянуть время, а четыре добавленные минуты — это просто смешно", — приводит слова Рангника The Guardian.

Матч обслуживала бригада судей во главе со словенцем Славко Винчичем. Матчи под эгидой ФИФА рефери обслуживает с 2010 года.