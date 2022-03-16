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Невилл заявил, что не удивился вылету «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал поражение команды от «Атлетико» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я не удивлен тому, что произошло минувшей ночью. Любая достойная и организованная команда способна обыграть нынешний «Манчестер Юнайтед».
Вот почему я не радовался победе над «Тоттенхэмом» в прошлые выходные, потому что с такой игрой сразу понятно, что хорошая команда вас обыграет. Впереди долгая дорога к концу сезона в мае», — написал у себя в Twitter Невилл.

«Манчестер Юнайтед» уступил «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей со счетом 1:2. Жеребьевка четвертьфинала состоится в пятницу, 18 марта.

Гари Невилл
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