Серхио Рамос рассказал, чего не хватало «ПСЖ» в матче с «Бенфикой»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос прокомментировал ничью с «Бенфикой» (1:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Единственное, чего нам не хватало — это решимости. Это те маленькие детали, которые имеют значение. «Бенфика» — физически очень сильная команда, и она хорошо сработала тактически. Сегодня мы не смогли переиграть их, но мы должны продолжать. Мы лучшие в группе», — цитирует пресс-служба УЕФА Рамоса.

После четырех туров у «ПСЖ» и «Бенфики» по 8 очков. Они занимают 1-е и 2-е места в группе H соответственно.