Рамос может дебютировать в составе «ПСЖ» в матче с «Манчестер Сити»
13:21
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос включен в заявку парижской команды на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
Таким образом, 35-летний испанец может дебютировать в составе «ПСЖ» в предстоящей встрече.
Напомним, что защитник пропустил начало сезона из-за проблем со здоровьем и не провел ни одной игры с мая 2021 года. Летом Рамос перешел в парижский клуб из «Реала» в качестве свободного агента.
Встреча «Манчестер Сити» с «ПСЖ» состоится 24 ноября в Англии. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/groupe-manchester-city-fc-paris-saint-germain-uefa-champions-league-2021-2022
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