Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Рамос может дебютировать в составе «ПСЖ» в матче с «Манчестер Сити»

13:21
Теги:

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос включен в заявку парижской команды на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Лига чемпионов. Группа A
24 нояб, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
24 ноября, 23:00
ПСЖ

Таким образом, 35-летний испанец может дебютировать в составе «ПСЖ» в предстоящей встрече.

Напомним, что защитник пропустил начало сезона из-за проблем со здоровьем и не провел ни одной игры с мая 2021 года. Летом Рамос перешел в парижский клуб из «Реала» в качестве свободного агента.

Встреча «Манчестер Сити» с «ПСЖ» состоится 24 ноября в Англии. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/groupe-manchester-city-fc-paris-saint-germain-uefa-champions-league-2021-2022

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Оболенский пустился галопом, как скаковая лошадь». Как русский князь стал легендой английского регби
Лавров пообещал адекватный ответ на санкции США против СП-2
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры