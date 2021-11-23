Рамос может дебютировать в составе «ПСЖ» в матче с «Манчестер Сити»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос включен в заявку парижской команды на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Таким образом, 35-летний испанец может дебютировать в составе «ПСЖ» в предстоящей встрече.

Напомним, что защитник пропустил начало сезона из-за проблем со здоровьем и не провел ни одной игры с мая 2021 года. Летом Рамос перешел в парижский клуб из «Реала» в качестве свободного агента.

Встреча «Манчестер Сити» с «ПСЖ» состоится 24 ноября в Англии. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.