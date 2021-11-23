Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме».

«Однозначно игра с «Мальме» будет непростой для «Зенита», — приводит слова Радченко «Чемпионат». — Ключевая встреча за попадание в Лигу Европы, потому что у «Мальме» тоже есть такой шанс. У «Зенита» есть небольшое преимущество, их может устроить ничья. Пока шансы есть, петербуржцы будут бороться за выход в Лигу чемпионов. Уверен, что сегодня они будут играть только на победу. Обе команды будут демонстрировать атакующую игру, соперник не будет сидеть в обороне».

По мнению бывшего нападающего, «Зенит» может одержать победу над «Челси» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«В первом матче «Зенит» довольно уверенно играл. Будут играть дома, все расклады будут ясны. Шансы на второе место пока есть, хоть они и минимальны, нужно бороться», — сказал он.

Встреча «Зенита» с «Мальме» состоится 23 ноября в Швеции. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.