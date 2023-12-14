Леау о вылете «Милана» из Лиги чемпионов: «Мы еще никогда не выигрывали Лигу Европы, очень хочется это сделать»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау заявил о желании выиграть Лигу Европы после вылета его команды из Лиги чемпионов.

В последнем, 6-м туре групповой стадии Лиги чемпионов итальянская команда победила «Ньюкасл» (2:1), набрала 8 очков, но уступила «ПСЖ» по дополнительным показателям и стала третьей в группе F.

«Нам нужно было сделать свое дело, и мы победили. Дальше мы ждали новостей о другом матче — там все закончилось вничью, и теперь мы в Лиге Европы. «Милан» еще никогда ее не выигрывал, очень хочется это сделать», — приводит официальный сайт УЕФА слова Леау.

Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы состоится 18 декабря.