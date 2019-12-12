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Радамель Фалькао: «ПСЖ» за ошибки быстро наказывает»

04:18
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Нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао после поражения от «ПСЖ» отметил, что парижане не прощают за ошибки. Также он добавил, что пока не готов на 100 процентов.

— Мы неплохо начали матч, но на этой арене за ошибки быстро наказывают, — цитирует пресс-служба УЕФА Фалькао. — Я все еще не готов играть на все сто процентов, но мне становится лучше.

ПСЖ — Галатасарай

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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027105/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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