Радамель Фалькао: «ПСЖ» за ошибки быстро наказывает»

Нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао после поражения от «ПСЖ» отметил, что парижане не прощают за ошибки. Также он добавил, что пока не готов на 100 процентов.

— Мы неплохо начали матч, но на этой арене за ошибки быстро наказывают, — цитирует пресс-служба УЕФА Фалькао. — Я все еще не готов играть на все сто процентов, но мне становится лучше.

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