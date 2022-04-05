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Пулишич рассказал, что все мысли игроков «Челси» сосредоточены на матче с «Реалом»

Пулишич заявил, что все мысли игроков «Челси» сфокусированы на матче с «Реалом»
Виктория Кравченко
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Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич заявил, что все его мысли на данный момент сосредоточены на предстоящем четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала».

«Моя работа — фокусироваться на команде и матчах. Мы все следим за ситуацией в клубе, но все наши мысли сосредоточены на завтрашнем матче против «Реала», — сказал Пулишич на пресс-конференции.

Матч «Челси» — «Реал» состоится 6 апреля в Лондоне. Начало — в 22.00 (мск). Ответная игра пройдет 12 апреля.

Кристиан Пулишич
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