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Томас Тухель оценил игру нападающего «Реала» Бензема в этом сезоне

Томас Тухель прокомментировал игру нападающего «Реала» Бензема в этом сезоне
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов против «Реала» оценил игру форварда Карима Бензема.

«Несколько лет назад я сказал, что он один из самых недооцененных игроков в истории. Теперь это не так. Разумеется, он выдающийся игрок и личность. Но выделять его несправедливо по отношению к Луке Модричу, Тони Кроосу, Каземиро, всем игрокам, которые так успешно вели команду на протяжении многих лет», — сказал Тухель на пресс-конференции.

В этом сезоне Лиги чемпионов 34-летний Бензема забил 8 голов в семи матчах.

Матч «Челси» — «Реал» состоится 6 апреля в Лондоне. Начало — в 22.00 (мск). Ответная игра пройдет 12 апреля.

Карим Бензема
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ФК Реал
ФК Челси
Томас Тухель
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