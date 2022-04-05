Томас Тухель оценил игру нападающего «Реала» Бензема в этом сезоне

Главный тренер «Челси» Томас Тухель перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов против «Реала» оценил игру форварда Карима Бензема.

«Несколько лет назад я сказал, что он один из самых недооцененных игроков в истории. Теперь это не так. Разумеется, он выдающийся игрок и личность. Но выделять его несправедливо по отношению к Луке Модричу, Тони Кроосу, Каземиро, всем игрокам, которые так успешно вели команду на протяжении многих лет», — сказал Тухель на пресс-конференции.

В этом сезоне Лиги чемпионов 34-летний Бензема забил 8 голов в семи матчах.

Матч «Челси» — «Реал» состоится 6 апреля в Лондоне. Начало — в 22.00 (мск). Ответная игра пройдет 12 апреля.