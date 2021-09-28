«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: все голы матча Лиги чемпионов
28 сентября 2021, 23:58
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» принимал «Манчестер Сити» и одержал победу со счетом 2:0.
8-я минута: гол Гейя
74-я минута: гол Месси
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры
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