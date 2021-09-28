Первый гол Месси помог «ПСЖ» победить «Манчестер Сити»

«ПСЖ» на своем поле переиграл «Манчестер Сити» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Парижане победили со счетом 2:0.

В первом тайме счет открыл полузащитник Идрисса Гей. У «горожан» был отличный шанс отыграться, но вингер Бернарду Силва умудрился с близкого расстояния попать в перекладину пустых ворот парижан.

А главное событие встречи случилось во втором тайме. Первый гол в составе «ПСЖ» забил нападающий Лионель Мессии. Аргентинец и установил окончательный счет в этой встрече — 2:0.

«ПСЖ» набрал 4 очка и занимает первое место в группе A. «Манчестер Сити» опустился на третью строчку (3 очка), так как в другом матче группы «Брюгге» в гостях обыграл «Лейпциг» со счетом 2:1 и также набрал 4 очка.

Лига чемпионов

Группа A

«ПСЖ» (Франция) — «Манчестер Сити» (Англия) — 2:0 (1:0)

Голы: Гей, 8 (1:0). Месси, 74 (2:0).

«ПСЖ» (Франция): Доннарумма, Маркиньюс, Кимпембе, Хакими, Нуну Мендеш, Эррера, Гей (Данилу Перрейра, 90), Верратти (Вейналдум, 79), Месси, Неймар, Мбаппе.

«Манчестер Сити» (Англия): Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Де Брейне, Бернарду Силва, Эрнандес, Стерлинг (Габриэл Жезус, 78), Махрез, Грилиш (Фоден, 68).

Предупреждения: Жоау Канселу, 24. Де Брейне, 39. Верратти, 77.

Судья: Дель Серро Гранде (Испания).

28 сентября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».