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Первый гол Месси помог «ПСЖ» победить «Манчестер Сити»

28 сентября 2021, 23:54
28 сентября. Париж. «ПСЖ» — «Манчестер Сити» — 2:0. Фото Reuters
28 сентября. Париж. «ПСЖ» — «Манчестер Сити» — 2:0. Фото Reuters
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«ПСЖ» на своем поле переиграл «Манчестер Сити» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Парижане победили со счетом 2:0.

В первом тайме счет открыл полузащитник Идрисса Гей. У «горожан» был отличный шанс отыграться, но вингер Бернарду Силва умудрился с близкого расстояния попать в перекладину пустых ворот парижан.

А главное событие встречи случилось во втором тайме. Первый гол в составе «ПСЖ» забил нападающий Лионель Мессии. Аргентинец и установил окончательный счет в этой встрече — 2:0.

«ПСЖ» набрал 4 очка и занимает первое место в группе A. «Манчестер Сити» опустился на третью строчку (3 очка), так как в другом матче группы «Брюгге» в гостях обыграл «Лейпциг» со счетом 2:1 и также набрал 4 очка.

Лига чемпионов

Группа A

«ПСЖ» (Франция) — «Манчестер Сити» (Англия) — 2:0 (1:0)

Голы: Гей, 8 (1:0). Месси, 74 (2:0).

«ПСЖ» (Франция): Доннарумма, Маркиньюс, Кимпембе, Хакими, Нуну Мендеш, Эррера, Гей (Данилу Перрейра, 90), Верратти (Вейналдум, 79), Месси, Неймар, Мбаппе.

«Манчестер Сити» (Англия): Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Де Брейне, Бернарду Силва, Эрнандес, Стерлинг (Габриэл Жезус, 78), Махрез, Грилиш (Фоден, 68).

Предупреждения: Жоау Канселу, 24. Де Брейне, 39. Верратти, 77.

Судья: Дель Серро Гранде (Испания).

28 сентября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2021-2022/groups/

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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