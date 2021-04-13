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Робертсон оценил шансы «Ливерпуля» в ответном матче с «Реалом» в 1/4 финала ЛЧ

18:41
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Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3 – первый матч).

«Мы все еще в игре. Немногие дают нам какой-то шанс, однако мы верим, что способны сыграть лучше, и тогда у нас будет возможность зацепиться. Надо сыграть лучше. Необходимо подвергнуть опытного соперника давлению и посмотреть, как он с этим справится», - приводит слова Робертсона официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча состоится завтра, 14 апреля, в Англии. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Ливерпуль - Реал

 

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029491--liverpool-vs-real-madrid/

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