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«ПСЖ» — «Барселона»: Месси не забил пенальти в добавленное к первому тайму время

10 марта 2021, 23:47
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не реализовал пенальти в добавленное к первому тайму время.

С его ударом справился голкипер парижан Кейлор Навас. Вратарь смог зацепить мяч и перевести его в перекладину, от которой он вылетел в поле.

ПСЖ — Барселона

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