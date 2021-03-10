«ПСЖ» — «Барселона»: Месси не забил пенальти в добавленное к первому тайму время
10 марта 2021, 23:47
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не реализовал пенальти в добавленное к первому тайму время.
С его ударом справился голкипер парижан Кейлор Навас. Вратарь смог зацепить мяч и перевести его в перекладину, от которой он вылетел в поле.
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