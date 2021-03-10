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«ПСЖ» — «Барселона»: Месси забил 120-й гол в Лиге чемпионов. Больше только у Роналду

10 марта 2021, 23:43
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сравнял счет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Аргентинец забил гол ударом из-за штрафной, для него этот мяч стал 120-м в главном еврокубковом турнире.

По данному показателю Месси занимает второе место, уступая только форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду, у которого 134 точных удара.

Тройку лидеров замыкает Роберт Левандовски из «Баварии» (72 гола), еще на 1 мяч от него отстает бывший форвард «Реала» и «Шальке» Рауль (71). Пятерку лидеров замыкает нынешний нападающий мадридцев Карим Бензема (69 мячей).

ПСЖ — Барселона

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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