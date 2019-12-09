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Промес пропустит матч «Аякс» — «Валенсия»

17:38
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Нападающий «Аякса» Квинси Промес не сможет помочь своей команде в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Валенсии», информирует пресс-служба «летучих мышей». Встреча пройдет 10 декабря в Амстердаме.

В текущем сезоне 27-летний Промес провел 20 матчей за «Аякс» и забил 14 голов.

Ранее стало известно, что хавбек «Валенсии» Денис Черышев пропустит игру с «Аяксом».

Лига чемпионов: результаты и расписание игр, новости и статьи, обзоры матчей

Аякс — Валенсия

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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