Промес пропустит матч «Аякс» — «Валенсия»
17:38
Нападающий «Аякса» Квинси Промес не сможет помочь своей команде в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Валенсии», информирует пресс-служба «летучих мышей». Встреча пройдет 10 декабря в Амстердаме.
В текущем сезоне 27-летний Промес провел 20 матчей за «Аякс» и забил 14 голов.
Ранее стало известно, что хавбек «Валенсии» Денис Черышев пропустит игру с «Аяксом».
Unfortunately @QPromes is not available for the game against Valencia. #UCL #ajaval pic.twitter.com/QapQEBhUJ0— AFC Ajax (@AFCAjax) December 9, 2019
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