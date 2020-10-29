Полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо после победы над «Зенитом» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов (2:0) отметил, что игра получилась непростой.

— Было важно победить после поражения в первом матче, — цитирует пресс-служба УЕФА Санчо. — Пришлось нелегко, потому что мы знали, что надо выигрывать. Они заставили нас потрудиться, но в итоге нам удалось забить голы. Мы двигаемся от матча к матчу. Нужно показывать, на что мы способны, как сегодня. Если продолжим в том же духе, результаты должны прийти.

Я отрабатывал 11-метровые летом. Сегодня команда показала, что она уверена во мне. Я поошел к «точке» и забил важный гол, чему я несказанно рад.

Знаем, что это лучший турнир в мире. Знаем, что каждый матч будет трудным, и домашний, и выездной. Сегодняшняя победа показывает, что мы добиваемся результата, когда усердно работаем.