Чеферин хочет проводить плей-офф Лиги чемпионов в формате «Финала четырех»

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос о том, развивается ли идея «Финала четырех» в Лиге чемпионов.

«Из-за пандемии у нас еще не было конкретных обсуждений, но я считаю, что это было бы здорово, — приводит слова Чеферина Journal du Dimanche. — Я обсуждал этот вопрос с президентами некоторых клубов, включая президента «ПСЖ» и главы Ассоциации европейских клубов Нассера Аль-Хелайфи, и они согласны с этим».

По словам президента УЕФА, нужно решить вопрос о том, как компенсировать клубам потери от отсутствия домашних матчей в полуфиналах.

«Сомневаюсь, что это можно сделать быстро, но хотелось бы как можно скорее», — сказал он.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса схожим образом проводилась Лига чемпионов сезона-2019/20. Матчи проходили в Португалии. В четвертьфинале и полуфинале команды играли по одной встрече.