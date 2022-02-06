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Сегодня, 17:23

Чеферин хочет проводить плей-офф Лиги чемпионов в формате «Финала четырех»

Президент УЕФА Чеферин хочет организовать «Финал четырех» в Лиге чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос о том, развивается ли идея «Финала четырех» в Лиге чемпионов.

«Из-за пандемии у нас еще не было конкретных обсуждений, но я считаю, что это было бы здорово, — приводит слова Чеферина Journal du Dimanche. — Я обсуждал этот вопрос с президентами некоторых клубов, включая президента «ПСЖ» и главы Ассоциации европейских клубов Нассера Аль-Хелайфи, и они согласны с этим».

По словам президента УЕФА, нужно решить вопрос о том, как компенсировать клубам потери от отсутствия домашних матчей в полуфиналах.

«Сомневаюсь, что это можно сделать быстро, но хотелось бы как можно скорее», — сказал он.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса схожим образом проводилась Лига чемпионов сезона-2019/20. Матчи проходили в Португалии. В четвертьфинале и полуфинале команды играли по одной встрече.

Источник: https://www.lejdd.fr/Sport/aleksander-ceferin-president-de-luefa-sans-nous-ca-ne-serait-plus-vraiment-une-coupe-du-monde-4092089

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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