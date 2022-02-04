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Сегодня, 00:08

«ПСЖ» не включил Берната в заявку на плей-офф Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Хуан Бернат.
Фото Instagram

Защитник Хуан Бернат не поможет «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов.

По информации Le Parisien, парижский клуб не включил 28-летнего испанца в заявку на вторую часть еврокубкового турнира. Игрок не играл в Лиге чемпионов в этом сезоне, так как был травмирован.

Бернат вернулся в строй в середине октября. На его счету 7 матчей в чемпионате Франции и 1 в Кубке Франции.

«ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов встретитя с «Реалом». Первый матч состоится 15 февраля.

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Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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