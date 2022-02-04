«ПСЖ» не включил Берната в заявку на плей-офф Лиги чемпионов

Защитник Хуан Бернат не поможет «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов.

По информации Le Parisien, парижский клуб не включил 28-летнего испанца в заявку на вторую часть еврокубкового турнира. Игрок не играл в Лиге чемпионов в этом сезоне, так как был травмирован.

Бернат вернулся в строй в середине октября. На его счету 7 матчей в чемпионате Франции и 1 в Кубке Франции.

«ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов встретитя с «Реалом». Первый матч состоится 15 февраля.