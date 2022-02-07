Иосифов исключен из заявки «Вильярреала» на Лигу чемпионов

Российский нападающий исключен из заявки «Вильярреала» на Лигу чемпионов

20-летний российский нападающий Никита Иосифов исключен из заявки «Вильярреала» на оставшуюся часть Лиги чемпионов-2021/22.

В списке А испанского клуба по-прежнему 25 человек. Но вместо Иосифова и Дани Рабы в него вошли Серж Орье и Джовани Ло Чельсо.

Никита Иосифов перешел в «Вильярреал» 12 июля 2021 года. Текущее соглашение 20-летнего российского футболиста с испанским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.