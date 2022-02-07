Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 20:53

Иосифов исключен из заявки «Вильярреала» на Лигу чемпионов

Российский нападающий исключен из заявки «Вильярреала» на Лигу чемпионов
Александр Бобров
Шеф-редактор

20-летний российский нападающий Никита Иосифов исключен из заявки «Вильярреала» на оставшуюся часть Лиги чемпионов-2021/22.

В списке А испанского клуба по-прежнему 25 человек. Но вместо Иосифова и Дани Рабы в него вошли Серж Орье и Джовани Ло Чельсо.

Никита Иосифов перешел в «Вильярреал» 12 июля 2021 года. Текущее соглашение 20-летнего российского футболиста с испанским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

ФК Вильярреал
1
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде
Хотели всех обвесить: что все-таки случилось на трамплине и как сборная России стала серебряным призером там, где ей ничего не светило
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чеферин хочет проводить плей-офф Лиги чемпионов в формате «Финала четырех»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости