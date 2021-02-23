Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Президент «Реала» пообщался с командой перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов

16:24
Теги:

В среду «Реал» стартует в плей-офф Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала команда Зинедина Зидана сыграет в гостях у «Аталанты».

Вылечившийся от коронавирусной инфекции президент «Реала» Флорентино Перес приехал на клубную базу, чтобы пообщаться с главным тренером Зинедином Зиданом и футболистами. Глава мадридского клуба пожелал команде удачи, сообщает Marca.

Матч «Аталанта» — «Реал» состоится 24 февраля, начало — в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир