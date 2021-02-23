Президент «Реала» пообщался с командой перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов
16:24
В среду «Реал» стартует в плей-офф Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала команда Зинедина Зидана сыграет в гостях у «Аталанты».
Вылечившийся от коронавирусной инфекции президент «Реала» Флорентино Перес приехал на клубную базу, чтобы пообщаться с главным тренером Зинедином Зиданом и футболистами. Глава мадридского клуба пожелал команде удачи, сообщает Marca.
Матч «Аталанта» — «Реал» состоится 24 февраля, начало — в 23.00 по московскому времени.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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