Президент «Реала» пообщался с командой перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов

В среду «Реал» стартует в плей-офф Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала команда Зинедина Зидана сыграет в гостях у «Аталанты».

Вылечившийся от коронавирусной инфекции президент «Реала» Флорентино Перес приехал на клубную базу, чтобы пообщаться с главным тренером Зинедином Зиданом и футболистами. Глава мадридского клуба пожелал команде удачи, сообщает Marca.

Матч «Аталанта» — «Реал» состоится 24 февраля, начало — в 23.00 по московскому времени.