Главный тренер гладбахской «Боруссии» поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Рад, что у игроков будет возможность участвовать в таком матче. Надеюсь, засыпая сегодня вечером, они будут помнить те эмоции, которые мы испытали в Мадриде, когда вышли из группы.



«Сити» больше всего не нравится играть без мяча. Надо смело играть, с большой отдачей в обороне. Наша команда способна на это», — цитирует Розе пресс-служба УЕФА

Завтра, 24 февраля, «Боруссия» М сыграет с «Манчестер Сити» в Будапеште в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало игры — в 23.00 по московскому времени. Ответная встреча состоится 16 марта.