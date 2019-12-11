Президент «Лиона»: «Игрокам неприятно, что один сумасшедший выбежал на поле с баннером, когда все ликуют»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас пообещал запретить доступ на стадион тем, кто оскорблял футболистов и спровоцировал потасовку после окончания матча Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (2:2). Французский клуб смог обеспечить себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов, однако один из фанатов выбежал на поле с баннером, на котором был изображен осел и призыв к защитнику команды Марселу покинуть клуб. Капитан «Лиона» Мемфис Депай набросился на этого фаната, а стюарды помогли разнять болельщиков и футболистов.

— Депай показал свой мужественный характер, который присущ капитану, — цитирует L'Equipe Оласа. — Он поступил так, как поступил бы и я на его месте. Если ты освистываешь игроков, которые только что выполнили свою задачу, тебе не место на стадионе. У нас есть фото болельщика, который выбежал на поле с баннером про Марселу. Он будет жестко наказан. Мы не можем допустить такого отношения.

«Лион» вышел в плей-офф в 12-й раз из 16-ти. Конечно, игрокам было неприятно видеть, как один сумасшедший вытащил свой баннер, когда все ликуют. Мне тоже грустно, но я думаю о позитивном: у Франции будет еще один клуб в плей-офф. А те, кто освистывают футболистов, больше не придут на стадион.