Поттер назвал великолепным дебют Закария за «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал победу над загребским «Динамо» (2:1) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Полузащитник «синих» Деннис Закария, перебравшийся в английский клуб в прошедшее трансферное окно, сыграл дебютный матч и забил гол.

«Я по-настоящему счастлив нашей победе. Думаю, Денис сегодня был очень хорош, играл с энтузиазмом, шел вперед и я чрезвычайно доволен им. Это был великолепный дебют», — цитирует пресс-служба УЕФА Поттера.

«Челси» с первого места вышел в плей-офф. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).