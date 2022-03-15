Локателли об ответном матче с «Вильярреалом»: «Ключевым фактором будет решимость»

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли рассказал, что поможет клубу одержать победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала».

«Ключевым фактором будет наша решимость и желание победить. Надеюсь у нас получится выиграть. Мы стали лучше как группа, мы сплотились. У нас все хорошо», — рассказал Локателли на пресс-конференции.

16 марта в Турине «бьянконери» сыграют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала». Первая встреча закончилась со счетом 1:1.