Локателли об ответном матче с «Вильярреалом»: «Ключевым фактором будет решимость»
Локателли поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Вильярреал»
Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли рассказал, что поможет клубу одержать победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала».
«Ключевым фактором будет наша решимость и желание победить. Надеюсь у нас получится выиграть. Мы стали лучше как группа, мы сплотились. У нас все хорошо», — рассказал Локателли на пресс-конференции.
16 марта в Турине «бьянконери» сыграют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала». Первая встреча закончилась со счетом 1:1.
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