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Сегодня, 16:54

Тренер «Лилля» поделился ожиданиями от ответного матча Лиги чемпионов с «Челси»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Лилля» Жослен Гурвеннек поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (первый матч — 0:2).

«Мы здорово сыграли в первом матче. На равных владели мячом, но, к сожалению, были недостаточно остры в атаке. Надо эффективнее действовать на половине поля соперника и заставлять его больше защищаться в штрафной. У нас несколько вариантов для игры в атаке, и команда должна отталкиваться от надежной игры в обороне, которую мы демонстрировали на групповом этапе», — приводит слова Гурвеннека официальный сайт УЕФА.

Матч «Лилль» — «Челси» пройдет во Франции 16 марта и начнется в 23:00 мск.

ФК Лилль
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