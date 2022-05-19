Верратти: «Сложно принять вылет из Лиги чемпионов, но «ПСЖ» проиграл великому «Реалу»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти поделился мнением о вылете команды из Лиги чемпионов. Парижане уступили на стадии 1/8 финала «Реалу».

«Сложно принять вылет из Лиги чемпионов, но «ПСЖ» проиграл великому «Реалу», — приводит слова Верратти Get French Football News со ссылкой на Le Parisien. — Представьте, если бы мы вылетели от «Вильярреала», как «Бавария». Да мы бы со стадиона не вышли! Всем надо быть заодно, чтобы достичь нашей цели. Я знаю, что «ПСЖ» станет лучшим клубом мира. Просто нужно время».

В финале Лиги чемпионов сыграют «Реал» и «Ливерпуль». Матч состоится 28 мая. Встреча пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, пригороде столицы Франции Парижа. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.