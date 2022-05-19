Модрич о камбэках «Реала» в Лиге чемпионов: «Это действительно что-то волшебное. Мы никогда не сдаемся»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился мнением о камбэках мадридского клуба в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

В полуфинале турнира «Реал» победил «Манчестер Сити» со счетом (2:1), забив два мяча на 90-й и 91-й минутах матча.

«Очень сложно объяснить, что происходило на «Сантьяго Бернабеу» в вечера Лиги чемпионов, — приводит слова Модрича Marca. — Это действительно что-то волшебное. Мы никогда не сдаемся, бьемся до конца, так как именно этому учит этот клуб. Сложно объяснить такое количество много волшебных вечеров. Я надеюсь, что так будет всегда».

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 28 мая. Матч пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция) и начнется в 22.00 по московскому времени.