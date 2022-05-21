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Сегодня, 07:06

Алаба и Бэйл могут сыграть в финале Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти намекнул, что Давид Алаба и Гарет Бэйл сыграют в финале Лиги чемпионов. Об этом он рассказал после ничьей с «Бетисом» (0:0) в последнем матче сезона-2021/22 в ла лиге.

«Алаба будет играть в финале, но сегодня не было необходимости рисковать. Он будет играть на 100 процентов. Он не играл с 26 апреля, но в этом решающем матче учитывается не только форма, но и его мастерство и опыт. Бэйл хотел попрощаться и сыграть сегодня вечером, если бы был в порядке. У него есть еще последний шанс», — цитирует Marca Анчелотти.

Напомним, Алаба не играл за «Реал» с ответного полуфинала с «Манчестер Сити», а Бэйл один раз выходил на замену за последние шесть недель.

«Реал» сыграет с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов. Матч пройдет на «Стад де Франс» 28 мая.

Гарет Бэйл
Давид Алаба
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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