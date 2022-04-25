Булыкин рассказал, в чем преимущество «Манчестер Сити» перед «Реалом» в Лиге чемпионов

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о фаворите предстоящего матча между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Небольшое преимущество есть у «Манчестер Сити» — это родные стены и болельщики. Но то, что показал «Реал», заслуживает уважения. Здесь явного фаворита нет, но немного преимущества есть у «горожан».

Футбол непредсказуем, за это мы его и любим. В этой паре может случиться все что угодно, потому что там большие мастера, которые могут в одиночку решить исход матча, в этом можно не сомневаться. Но, как я уже сказал, небольшое преимущество не только в первой игре, но и в противостоянии целом есть у «Манчестер Сити», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

«Сити» на предыдущей стадии прошел другой мадридский клуб — «Атлетико» (1:0, 0:0). Подопечные Карло Анчелотти в 1/4 финала оказались сильнее лондонского «Челси» (3:1, 2:3).