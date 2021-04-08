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Покеттино рассказал о травме Маркиньюса

04:26
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино после победы над «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов назвал причины замены Маркиньюса.

«Маркиньюс почувствовал боль в голеностопе. Мы надеемся, что травма не слишком серьезная и он скоро вернется в строй», — цитирует пресс-служба УЕФА Покеттино.

Ответная игра состоится в Париже через неделю, 13 апреля.

Бавария — ПСЖ

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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