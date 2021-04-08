Покеттино рассказал о травме Маркиньюса

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино после победы над «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов назвал причины замены Маркиньюса.

«Маркиньюс почувствовал боль в голеностопе. Мы надеемся, что травма не слишком серьезная и он скоро вернется в строй», — цитирует пресс-служба УЕФА Покеттино.

Ответная игра состоится в Париже через неделю, 13 апреля.