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Дракслер надеется на победу над «Баварией» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов

03:56
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Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер после победы над «Баварией» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:2) отметил, что в ответной встрече придется попотеть. По его мнению, в среду парижане победили потому, что все игроки постарались.

«Вся команда здорово постаралась сегодня. Мы все видели, какая классная у них команда. «Бавария» всегда опасна. Но у нас классные нападающие. Поэтому мы и забили три мяча, которые помогли победить.В ответном матче нам придется сильно попотеть — «Бавария» опасна как с Левандовски, так и без него. Постараемся победить в Париже и пройти в следующий раунд», — цитирует пресс-служба УЕФА Дракслера.

Ответная игра состоится в Париже через неделю, 13 апреля.

Бавария — ПСЖ

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029488--bayern-vs-paris/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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