Дракслер надеется на победу над «Баварией» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер после победы над «Баварией» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:2) отметил, что в ответной встрече придется попотеть. По его мнению, в среду парижане победили потому, что все игроки постарались.

«Вся команда здорово постаралась сегодня. Мы все видели, какая классная у них команда. «Бавария» всегда опасна. Но у нас классные нападающие. Поэтому мы и забили три мяча, которые помогли победить.В ответном матче нам придется сильно попотеть — «Бавария» опасна как с Левандовски, так и без него. Постараемся победить в Париже и пройти в следующий раунд», — цитирует пресс-служба УЕФА Дракслера.

Ответная игра состоится в Париже через неделю, 13 апреля.