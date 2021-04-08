Дракслер надеется на победу над «Баварией» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер после победы над «Баварией» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:2) отметил, что в ответной встрече придется попотеть. По его мнению, в среду парижане победили потому, что все игроки постарались.
«Вся команда здорово постаралась сегодня. Мы все видели, какая классная у них команда. «Бавария» всегда опасна. Но у нас классные нападающие. Поэтому мы и забили три мяча, которые помогли победить.В ответном матче нам придется сильно попотеть — «Бавария» опасна как с Левандовски, так и без него. Постараемся победить в Париже и пройти в следующий раунд», — цитирует пресс-служба УЕФА Дракслера.
Ответная игра состоится в Париже через неделю, 13 апреля.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029488--bayern-vs-paris/
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