Стало известно, зачем румынскому судье автограф Холанна

Нашлось объяснение странному поведению первого помощника арбитра Октавиана Шовре, который сразу после матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия Д» (2:1) на глазах у всех, кто находился в тот момент в подтрибунном помещении, включая многих игроков обеих команд, обратился к Эрлингу Холанну с просьбой дать автограф. Это произошло на публике, перед камерами, это видела вся планета.

Оказывается, румынский судья уже много лет помогает центру, занимающемуся терапией больных аутизмом. С 2015 года Шовре передавал на благотворительные цели те сувениры, что привозил с футбольных матчей. Майки игроков, фотографии, автографы, даже флажки, с которыми он работал, выставлялись на аукцион. А вырученные средства отдавались центру. То же самое должно произойти с двумя карточками (желтой и красной), на которых оставил свои автографы Холанн.

Шовре также пытался достать автограф Пепа Гвардьолы, но это ему не удалось сделать, сообщила Gazeta Sporturilor.

(Александр Бобров)