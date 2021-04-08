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Стало известно, зачем румынскому судье автограф Холанна

05:20
Эрлинг Холанн и помощник арбитра Октавиан Шовре. Эрлинг Холанн и помощник арбитра Октавиан Шовре.
Эрлинг Холанн и помощник арбитра Октавиан Шовре.
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Нашлось объяснение странному поведению первого помощника арбитра Октавиана Шовре, который сразу после матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия Д» (2:1) на глазах у всех, кто находился в тот момент в подтрибунном помещении, включая многих игроков обеих команд, обратился к Эрлингу Холанну с просьбой дать автограф. Это произошло на публике, перед камерами, это видела вся планета.

Эрлинг Холанн и&nbsp;помощник арбитра Октавиан Шовре.Две ошибки арбитра повлияли на результат игры в Манчестере. А его помощник поступил непрофессионально

Оказывается, румынский судья уже много лет помогает центру, занимающемуся терапией больных аутизмом. С 2015 года Шовре передавал на благотворительные цели те сувениры, что привозил с футбольных матчей. Майки игроков, фотографии, автографы, даже флажки, с которыми он работал, выставлялись на аукцион. А вырученные средства отдавались центру. То же самое должно произойти с двумя карточками (желтой и красной), на которых оставил свои автографы Холанн.

Шовре также пытался достать автограф Пепа Гвардьолы, но это ему не удалось сделать, сообщила Gazeta Sporturilor.

(Александр Бобров)

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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