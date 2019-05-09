Покеттино не сдержал слез после выхода в финал Лиги чемпионов. Видео

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино не смог сдержать эмоций после победы над "Аяксом" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:2). Аргентинский специалист не сдержал слез и рухнул на газон.

"Шпоры" в первом матче проиграл в Лондоне с минимальным счетом, а в ответной встрече уступал 0:2, но смог отыграться и вырвать путевку в финал.