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Почеттино считает, что «ПСЖ» не повезло в матче с «Манчестер Сити»

03:29
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в 5-м туре Лиги чемпионов отметил, что парижанам не повезло. Французская команда в начале второго тайма открыла счет, но затем пропустила дважды и проиграла.

«Нам было сложно в первом тайме, но после перерыва мы нашли способ доминировать и создавать моменты. Думаю, нам не повезло, но также нужно отдать должное «Сити», — цитирует пресс-служба УЕФА Почеттино.

Манчестер Сити — ПСЖ

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032664--man-city-vs-paris/

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Евгений Козинов все материалы автора

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