Почеттино считает, что «ПСЖ» не повезло в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в 5-м туре Лиги чемпионов отметил, что парижанам не повезло. Французская команда в начале второго тайма открыла счет, но затем пропустила дважды и проиграла.

«Нам было сложно в первом тайме, но после перерыва мы нашли способ доминировать и создавать моменты. Думаю, нам не повезло, но также нужно отдать должное «Сити», — цитирует пресс-служба УЕФА Почеттино.