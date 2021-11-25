Почеттино считает, что «ПСЖ» не повезло в матче с «Манчестер Сити»
03:29
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в 5-м туре Лиги чемпионов отметил, что парижанам не повезло. Французская команда в начале второго тайма открыла счет, но затем пропустила дважды и проиграла.
«Нам было сложно в первом тайме, но после перерыва мы нашли способ доминировать и создавать моменты. Думаю, нам не повезло, но также нужно отдать должное «Сити», — цитирует пресс-служба УЕФА Почеттино.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032664--man-city-vs-paris/
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