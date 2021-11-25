«Это особенный момент». Кессье — о победе над «Атлетико»
03:42
Полузащитник «Милана» Франк Кессье назвал особенным моментом победу над «Атлетико» (1:0) в 5-м туре Лиги чемпионов. Ивуарийского хавбека признали лучшим игроком встречи.
«Это особенный момент, наша первая победа в этой Лиге чемпионов. Надо продолжать в том же духе», — цитирует пресс-служба УЕФА Кессье.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032715--atletico-vs-milan/
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