Полузащитник «Милана» Франк Кессье назвал особенным моментом победу над «Атлетико» (1:0) в 5-м туре Лиги чемпионов. Ивуарийского хавбека признали лучшим игроком встречи.

«Это особенный момент, наша первая победа в этой Лиге чемпионов. Надо продолжать в том же духе», — цитирует пресс-служба УЕФА Кессье.