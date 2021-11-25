Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва после победы над «ПСЖ» (2:1) в Лиге чемпионов отметил, что его команда хорошо отреагировала на пропущенный мяч. В начале второго тайма парижане вышли вперед благодаря голу Кильяна Мбаппе.

«Команда блестяще отреагировала на пропущенный мяч. Никогда нельзя чувствовать себя в безопасности. Тем более когда играем против Месси, Неймара или Мбаппе. Они умеют создавать моменты», — цитирует пресс-служба УЕФА Силву.