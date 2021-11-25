«Никогда нельзя чувствовать себя в безопасности». Бернарду Силва — о победе над «ПСЖ»
03:13
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва после победы над «ПСЖ» (2:1) в Лиге чемпионов отметил, что его команда хорошо отреагировала на пропущенный мяч. В начале второго тайма парижане вышли вперед благодаря голу Кильяна Мбаппе.
«Команда блестяще отреагировала на пропущенный мяч. Никогда нельзя чувствовать себя в безопасности. Тем более когда играем против Месси, Неймара или Мбаппе. Они умеют создавать моменты», — цитирует пресс-служба УЕФА Силву.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032664--man-city-vs-paris/
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