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Петер Бос: «Не исключаю, что когда-нибудь поработаю в России»

19:30
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Главный тренер «Байера» Петер Бос на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Локомотивом» ответил на вопрос о возможности поработать в России.

— Честно говоря, хотелось бы подольше трудиться в «Байере», — сказал Бошс- Но в России хорошие стадионы, сильные команды, интересный чемпионат, есть страсть, так что ничего нельзя исключать. (Константин Алексеев)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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