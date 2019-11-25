Петер Бос: «Не исключаю, что когда-нибудь поработаю в России»

Главный тренер «Байера» Петер Бос на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Локомотивом» ответил на вопрос о возможности поработать в России.

— Честно говоря, хотелось бы подольше трудиться в «Байере», — сказал Бошс- Но в России хорошие стадионы, сильные команды, интересный чемпионат, есть страсть, так что ничего нельзя исключать. (Константин Алексеев)