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Пепе заявил, что второй гол «Порту» в ворота «Ювентуса» является домашней заготовкой

08:48
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Защитник «Порту» Пепе прокомментировал выход команды в 1/4 финала Лиги чемпионов. Португальская команда победила «Ювентус» по итогам двух встреч.

«Когда мы играем с такой строгостью и страстью, нас очень трудно победить, с кем бы мы не сражались. Все в команде заслуживают поздравлений. Второй гол Оливейры? это была домашняя заготовка. Мы много работаем над реализацией таких моментов. Нам повезло. Сержиу хорошо пробил. Дальше нужно было лишь продержаться», — приводит официальный сайт УЕФА слова Пепе.

Общий счет по итогам двух встреч в паре «Ювентус» — «Порту» — 4:4 (1:2, 3:2). Португальская команда вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов благодаря преимуществу по голам на выезде.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029482--juventus-vs-porto/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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