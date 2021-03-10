Пепе заявил, что второй гол «Порту» в ворота «Ювентуса» является домашней заготовкой

Защитник «Порту» Пепе прокомментировал выход команды в 1/4 финала Лиги чемпионов. Португальская команда победила «Ювентус» по итогам двух встреч.

«Когда мы играем с такой строгостью и страстью, нас очень трудно победить, с кем бы мы не сражались. Все в команде заслуживают поздравлений. Второй гол Оливейры? это была домашняя заготовка. Мы много работаем над реализацией таких моментов. Нам повезло. Сержиу хорошо пробил. Дальше нужно было лишь продержаться», — приводит официальный сайт УЕФА слова Пепе.

Общий счет по итогам двух встреч в паре «Ювентус» — «Порту» — 4:4 (1:2, 3:2). Португальская команда вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов благодаря преимуществу по голам на выезде.