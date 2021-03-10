Нагельсманн: ««Лейпциг» уже доказывал, что умеет делать камбэки»
08:33
Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн заявил, что его команда способна выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, несмотря на поражение от «Ливерпуля» (0:2) в первом матче 1/8 финала.
«Мои футболисты знают, какие сумасшедшие вещи уже происходили в футболе, они понимают, что можно совершать камбэки. Мы и сами это доказывали. С «Ливерпулем» будет непросто. Мы должны избежать ошибок, которые у нас были в первом круге», — цитирует официальный сайт УЕФА Нагельсманна.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Лейпциг» состоится сегодня, 10 марта. Начало — в 23.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029485--liverpool-vs-leipzig/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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