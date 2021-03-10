Нагельсманн: ««Лейпциг» уже доказывал, что умеет делать камбэки»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн заявил, что его команда способна выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, несмотря на поражение от «Ливерпуля» (0:2) в первом матче 1/8 финала.

«Мои футболисты знают, какие сумасшедшие вещи уже происходили в футболе, они понимают, что можно совершать камбэки. Мы и сами это доказывали. С «Ливерпулем» будет непросто. Мы должны избежать ошибок, которые у нас были в первом круге», — цитирует официальный сайт УЕФА Нагельсманна.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Лейпциг» состоится сегодня, 10 марта. Начало — в 23.00 (мск).