Пепе: «Ключевую роль сыграли наши командные действия»

Защитник «Порту» Пепе после выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов отметил, что команда показала характер в ответном матче против «Ювентуса» (2:3).

«Сегодня ключевую роль сыграли наши командные действия, и мы полностью заслужили выход в 1/4 финала. Я с трудом могу подобрать слова, чтобы описать, как мы сражались вдесятером. Сегодня все мы показали характер. Ребята были полностью сконцентрированы на решении общей задачи», — цитирует пресс-служба УЕФА Пепе.