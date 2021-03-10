Пепе: «Ключевую роль сыграли наши командные действия»
03:25
Защитник «Порту» Пепе после выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов отметил, что команда показала характер в ответном матче против «Ювентуса» (2:3).
«Сегодня ключевую роль сыграли наши командные действия, и мы полностью заслужили выход в 1/4 финала. Я с трудом могу подобрать слова, чтобы описать, как мы сражались вдесятером. Сегодня все мы показали характер. Ребята были полностью сконцентрированы на решении общей задачи», — цитирует пресс-служба УЕФА Пепе.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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