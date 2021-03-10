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Сержиу Оливейра уверен, что «Порту» заслужил выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

03:12
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Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра после выход в 1/4 финала Лиги чемпионов признался, что испытывает уникальные эмоции. Он забил два гола, поэтому несмотря на поражение от «Ювентуса», его команда вышла в следующую стадию.

«Два гола в Турине — это уникальные эмоции. Мы невероятно рады выходу в четвертьфинал. Очевидно, что мы заслужили этот результат. Думаю, это повод для гордости для клуба и всей нашей страны. Пришлось здорово поработать, часто мы оборонялись всей командой, но все время искали шанс забить. Мы на седьмом небе от счастья!» — цитирует пресс-служба УЕФА Оливейру.

Ювентус — Порту

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029482--juventus-vs-porto/

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