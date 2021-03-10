Сержиу Оливейра уверен, что «Порту» заслужил выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра после выход в 1/4 финала Лиги чемпионов признался, что испытывает уникальные эмоции. Он забил два гола, поэтому несмотря на поражение от «Ювентуса», его команда вышла в следующую стадию.

«Два гола в Турине — это уникальные эмоции. Мы невероятно рады выходу в четвертьфинал. Очевидно, что мы заслужили этот результат. Думаю, это повод для гордости для клуба и всей нашей страны. Пришлось здорово поработать, часто мы оборонялись всей командой, но все время искали шанс забить. Мы на седьмом небе от счастья!» — цитирует пресс-служба УЕФА Оливейру.