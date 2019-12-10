Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Паулу Барбоза: «Интрига в матче «Зенита» с «Бенфикой» будет держаться до самого конца матча»

01:50

Португальский агент Паулу Барбоза ждет интересной игры в матче Лиги чемпинов между «Бенфикой» и «Зенитом». Он уверен, что обеим командам будет сложно.

— Встреча «Бенфики» и «Зенита» должна получиться очень интересной, а интрига будет держаться до самого конца матча, — цитируют «Известия» Барбозу. — Эта игра — решающая во всех смыслах для обеих команд, и напряжение будет серьезным. «Бенфика» сейчас выглядит очень сильно. Команда обрела уверенность в себе, чего не было еще несколько месяцев назад. Уверен, матч выдастся очень сложным для обоих клубов.

Лига чемпионов: результаты и расписание игр, новости и статьи, обзоры матчей

Опрос

проголосовало: 15761
Все опросы
Выйдет ли «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://iz.ru/952265/sevastian-terletckii-nikita-pavlov/vesna-ili-nichego-chto-trebuetsia-zenitu-dlia-vykhoda-v-plei-lch

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир