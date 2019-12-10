Паулу Барбоза: «Интрига в матче «Зенита» с «Бенфикой» будет держаться до самого конца матча»

Португальский агент Паулу Барбоза ждет интересной игры в матче Лиги чемпинов между «Бенфикой» и «Зенитом». Он уверен, что обеим командам будет сложно.

— Встреча «Бенфики» и «Зенита» должна получиться очень интересной, а интрига будет держаться до самого конца матча, — цитируют «Известия» Барбозу. — Эта игра — решающая во всех смыслах для обеих команд, и напряжение будет серьезным. «Бенфика» сейчас выглядит очень сильно. Команда обрела уверенность в себе, чего не было еще несколько месяцев назад. Уверен, матч выдастся очень сложным для обоих клубов.

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