Пау Торрес прокомментировал игру форварда «Баварии» Роберта Левандовски

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес восхитился игрой нападающего «Баварии» Роберта Левандовски перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов.

«Он невероятный форвард, с которым я столкнулся на чемпионате Европы во время игры с Польшей.

Он отличается от Карима Бензема, иначе играет. Он реальная угроза голам. Кажется, что он не участвует, но он присутствует в каждом действии игры», — цитирует Торреса Marca.

«Вильярреал» сыграет с «Баварией» в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов. Первая встреча состоится 6 апреля. Начало — в 22.00 (мск).