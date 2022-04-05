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Пау Торрес прокомментировал игру форварда «Баварии» Роберта Левандовски

Пау Торрес восхитился игрой форварда «Баварии» Роберта Левандовски
Виктория Кравченко
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Защитник «Вильярреала» Пау Торрес восхитился игрой нападающего «Баварии» Роберта Левандовски перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов.

«Он невероятный форвард, с которым я столкнулся на чемпионате Европы во время игры с Польшей.

Он отличается от Карима Бензема, иначе играет. Он реальная угроза голам. Кажется, что он не участвует, но он присутствует в каждом действии игры», — цитирует Торреса Marca.

«Вильярреал» сыграет с «Баварией» в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов. Первая встреча состоится 6 апреля. Начало — в 22.00 (мск).

Роберт Левандовски
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Вильярреал
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