Пау Торрес прокомментировал игру форварда «Баварии» Роберта Левандовски
Пау Торрес восхитился игрой форварда «Баварии» Роберта Левандовски
Защитник «Вильярреала» Пау Торрес восхитился игрой нападающего «Баварии» Роберта Левандовски перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов.
«Он невероятный форвард, с которым я столкнулся на чемпионате Европы во время игры с Польшей.
Он отличается от Карима Бензема, иначе играет. Он реальная угроза голам. Кажется, что он не участвует, но он присутствует в каждом действии игры», — цитирует Торреса Marca.
«Вильярреал» сыграет с «Баварией» в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов. Первая встреча состоится 6 апреля. Начало — в 22.00 (мск).
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